Москва13 маяВести.Суд на Украине начал "охоту на ведьм" из команды главы киевского режима Владимира Зеленского. Так глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что бывший-глава офиса Зеленского Андрей Ермак якобы обращался к гадалке для наведения порчи.
Свой комментарий по этому поводу Дмитриев оставил на странице в соцсети X.
"Ведьмы" и "волшебные заклинания" команды Зеленского выходят на свет в ходе судебных разбирательств на Украиненаписал Дмитриев
Ранее стало известно, что во время судебного заседания были зачитаны фрагменты переписки Ермака с некой Вероникой Аникиевич, предоставлявшей оккультные услуги. В телефоне экс-главы офиса Зеленского женщина была записана как "Вероника Фэншуй" и Ермак отправлял ей имена своих политических оппонентов.
По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), с этой же гадалкой Ермак советовался по поводу назначений на государственные посты. Кроме того, гадалка рекомендовала ему уезжать с Украины.
Бывшему главе офиса Зеленского 11 мая предъявили обвинения. По версии следствия, Ермак причастен к отмыванию 460 млн гривен ($10,5 млн). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Процесс по избранию Ермаку меры пресечения начался 12 мая, но из-за большого объема дела вердикт будет вынесен 15 мая.