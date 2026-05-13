Дмитриев: на Украине начали "охоту на ведьм" из команды Зеленского

На Украине начали "охоту на ведьм" из команды Зеленского Дмитриев: на Украине начали "охоту на ведьм" из команды Зеленского

Москва13 мая Вести.Суд на Украине начал "охоту на ведьм" из команды главы киевского режима Владимира Зеленского. Так глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что бывший-глава офиса Зеленского Андрей Ермак якобы обращался к гадалке для наведения порчи.

Свой комментарий по этому поводу Дмитриев оставил на странице в соцсети X.

"Ведьмы" и "волшебные заклинания" команды Зеленского выходят на свет в ходе судебных разбирательств на Украине написал Дмитриев

Ранее стало известно, что во время судебного заседания были зачитаны фрагменты переписки Ермака с некой Вероникой Аникиевич, предоставлявшей оккультные услуги. В телефоне экс-главы офиса Зеленского женщина была записана как "Вероника Фэншуй" и Ермак отправлял ей имена своих политических оппонентов.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), с этой же гадалкой Ермак советовался по поводу назначений на государственные посты. Кроме того, гадалка рекомендовала ему уезжать с Украины.

Бывшему главе офиса Зеленского 11 мая предъявили обвинения. По версии следствия, Ермак причастен к отмыванию 460 млн гривен ($10,5 млн). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Процесс по избранию Ермаку меры пресечения начался 12 мая, но из-за большого объема дела вердикт будет вынесен 15 мая.