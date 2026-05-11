Москва11 мая Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны предъявили обвинение бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом сообщается в Telegram-канале САП.

Уточняется, что Ермаку инкриминируют участие в организованной группе, которая легализовала 460 млн гривен на элитном строительстве под Киевом. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее еа Украине заявили о возможном обыске у Ермака.