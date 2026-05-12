ТАСС: Ермаку для выплаты залога надо 220 лет отработать главой офиса Зеленского

Москва12 мая Вести.Бывшему главе офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрею Ермаку нужно работать 220 лет в этой должности, чтобы накопить необходимые для залога 4,1 миллиона долларов. Примерную сумму подсчитал ТАСС, основываясь на данных из декларации о доходах Ермака.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины попросила суд заключить Ермака под стражу с правом выхода на свободу под залог в размере 180 млн гривен (4,1 млн долларов или 302,4 млн рублей).

Как следует из декларации, на которую ссылаются журналисты, зарплата Ермака за 11 месяцев в должности главы офиса Зеленского составила 747 468 гривен (около 17 тысяч долларов или более 1,2 млн рублей).

Таким образом, если бы Ермак откладывал всю свою зарплату, ему бы потребовалось работать 220 лет, чтобы скопить нужную для залога сумму.

11 мая Ермаку предъявили обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось, НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (10,5 млн долларов или 772,8 млн рублей) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Прокуратура Украины сообщила о намерении просить суд избрать меру пресечения Ермаку в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,1 млн долларов.

Начавшиеся следственные действия в отношении Ермака, как отметил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, являются предупреждением самому Зеленскому.

По словам адвоката Ермака Игоря Фомина, материалы по делу бывшего главы офиса лидера киевского режима составляют 16 томов, в каждом из которых около 250 страниц.