На Украине суд наложил арест на землю и недвижимость под Киевом по делу Ермака

Москва12 мая Вести.Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил наложить арест на расположенные в окрестностях Киева земельные участки и объекты недвижимости, связанные с делом о легализации преступных доходов, фигурантом которого является экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Соответствующее сообщение Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало в Telegram-канале.

ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты частных резиденций "Династия" в Козине под Киевом, говорится в комментарии украинского антикоррупционного ведомства.

11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию 10,5 миллиона долларов при строительстве элитного жилья в пригороде Киева.

В тот же день НАБУ опубликовало новые аудиозаписи, связанные с делом соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего в коррупционном скандале в сфере энергетики. На записях Ермак упоминается под псевдонимом R2.

Проект строительства частных резиденций "Династия" был запущен в 2020 году. По версии следствия, финансирование осуществлялось в период с 2021 по 2025 год через кооператив "Солнечный берег" и за наличные средства, полученные незаконным путем. Строительство велось.

Работы не прекратились даже после начала полномасштабного конфликта на Украине, а, напротив, активизировались после введения более жесткого графика смен для рабочих.

Вместе с этим, депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что подтверждений о предъявлении Ермаку официальных обвинений на данный момент нет. Ранее нардеп сообщил, что следователи НАБУ проводили обыски по месту жительства экс-руководителя офиса Зеленского.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов высказал мнение, что следственные действия в отношении Ермака следует рассматривать как предупреждение самому Зеленскому.