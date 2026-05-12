Прокуратура Украины запрашивает арест Ермака с правом внесения залога в $4,1 млн

Москва12 мая Вести.Прокуратура Украины будет просить суд избрать меру пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере $4,1 млн, сообщил на брифинге руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

Прокуратура будет просить избрать предварительную меру пресечения Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 180 млн гривен ($4,1 млн) заявил он

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения Ермаку на 12 мая.

11 мая экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось в Telegram-каналах ведомств, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Как отметил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, начавшиеся следственные действия в отношении Ермака являются предупреждением самому Зеленскому.