Москва12 мая Вести.Внутри Украины в ближайшее время могут начаться "серьезные процессы" из-за коррупционного расследования. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Я думаю, у этого, безусловно, будут последствия. Мне трудно сказать, сможет ли [глава киевского режима Владимир] Зеленский выбраться из этого скандала с минимальными издержками. Мне кажется, это не тот случай, когда он сможет это сделать. Он много раз это делал, но это, мне кажется, уже не тот случай. Все-таки определенные последствия и серьезные процессы внутри самой Украины могут начаться в самое ближайшее время считает политик

Ранее сообщалось, что прокуратура Украины будет просить суд избрать меру пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, обвиняемому в отмывании денег, в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере $4,1 млн.

Ермаку инкриминируют участие в организованной группе, которая легализовала 460 млн гривен на элитном строительстве под Киевом. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.