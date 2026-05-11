Москва11 мая Вести.Начавшиеся следственные действия в отношении Андрея Ермака, экс-главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского, являются предупреждением самому Зеленскому. Такое мнение высказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Подозрение Ермаку — это последнее предупреждение Зеленскому. Дальше американцы придут уже за ним полагает Богданов

В понедельник, 10 мая, появилась информация, что представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят следственные действия в отношении Ермака. По информации депутата Рады Ярослава Железняка, подтверждения того, что Ермаку предъявляют обвинение, нет.