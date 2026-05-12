Мирошник: случай с Ермаком стал итогом игнорирования Зеленским сигналов из США

В МИД назвали случай с Ермаком результатом игнорирования Киевом сигналов из США Мирошник: случай с Ермаком стал итогом игнорирования Зеленским сигналов из США

Москва12 мая Вести.Обвинения, выдвинутые в адрес бывшего руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака, стали закономерным следствием игнорирования властями Украины сигналов, поступавших из США. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат пояснил, что текущая ситуация является прямым итогом попыток Зеленского оставить без должного внимания предыдущие эпизоды коррупционного скандала под названием "Миндичгейт".

По словам Мирошника, Зеленский рассчитывал ограничиться второстепенными отставками и медийными манипуляциями, чтобы оградить себя от серьезных последствий, не меняя при этом методов освоения бюджета или основ проводимой политики, передает ТАСС.

Представитель МИД РФ также подчеркнул, что структуры, ответственные за антикоррупционный надзор на Украине, находятся под непосредственным влиянием Вашингтона.

Ермаку предъявлено обвинение в отмывании 10,5 миллиона долларов при строительстве элитной недвижимости. Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводят в отношении Ермака следственные действия. По ходатайству НАБУ Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал землю и объекты недвижимости, фигурирующие в расследовании.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов назвал скандал вокруг Ермака предупреждением лично Зеленскому. По его словам, в следующий раз "американцы придут уже за ним".