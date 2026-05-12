Джабаров: чем менее сговорчив Зеленский, тем активнее будет работать НАБУ

Джабаров: действия НАБУ в отношении Ермака - знак недовольства США Зеленским Джабаров: чем менее сговорчив Зеленский, тем активнее будет работать НАБУ

Москва12 мая Вести.Действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют о недовольстве Вашингтона главой киевского режима. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне Ермаку было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева.

Это говорит о том, что американцы недовольны Зеленским, это очередной шаг в деле его дискредитации, и я думаю, что это будет продолжаться. Чем менее сговорчивым, менее управляемым американцами становится Зеленский, тем активнее будет работать НАБУ. И я думаю, что Зеленский это тоже понимает сказал сенатор

Также Джабаров заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не способна к переговорам с Россией.