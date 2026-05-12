Джабаров: Каллас не подходит на роль переговорщика с РФ по уровню интеллекта Джабаров убежден, что Каллас не способна к переговорам с Россией

Москва12 мая Вести.Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас не способна к переговорам с Россией по своему уровню политической и интеллектуальной подготовки. Об этом заявил ИС "Вести" первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Возможная кандидатура Каллас не может устраивать российскую сторону, считает он.

Я считаю, что она не только не может вести переговоры — даже по уровню своей политической и интеллектуальной подготовки она не способна к переговорам. Более того, она допустила ряд абсолютно недопустимых высказываний в отношении российских руководителей, в том числе заявляла о каких-то угрозах в адрес нашей страны. Я думаю, это не та фигура, которая может устраивать нашу страну. Но тем не менее решать это будет высшее политическое руководство Российской Федерации сообщил он

Накануне Каллас заявила, что готова выступить переговорщиком от Евросоюза в потенциальном диалоге с Россией, и анонсировала темы для обсуждения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также отреагировала на идею Каллас стать переговорщиком.