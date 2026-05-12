Каллас предложила стать посредником в диалоге с Россией от отчаяния

Москва12 мая Вести.Инициатива главы европейской дипломатии Каи Каллас выступить в роли посредника в будущем диалоге между Евросоюзом и Россией продиктована безысходностью. Такую точку зрения в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Обозреватель выразил мнение, что высокопоставленная чиновница находится в крайне затруднительном положении, поскольку российский лидер Владимир Путин фактически переиграл ее, предложив кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для выполнения аналогичных функций. По словам Христофору, текущие попытки Каллас лично проситься к участию в переговорном процессе выглядят малоубедительно.

Журналист подчеркнул, что длительный саботаж дипломатических контактов со стороны официального Брюсселя лишает нынешние предложения Каллас доверия. Он также задался вопросом, кого из представителей европейской бюрократии ЕС сможет выставить на переговоры в будущем, напомнив, что кандидатура премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была ранее отвергнута самими структурами Евросоюза.

Ранее член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас не может выполнять функции посредника в возможных переговорах между Россией и странами Евросоюза.