Мирошник: если бы Каллас не было, ее надо было бы придумать

Москва11 мая Вести.Европейские политики выдают желаемое за действительное, и это никак не похоже на желание вести переговоры, в том числе с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Дипломат отметил, что заявления главы евродипломатии Каи Каллас противоречивы. С одной стороны, политик говорит о переговорах с Россией, с другой, в очередной раз заявляет о поддержке Украины и выступает за финансирование киевского режима.

Госпожу Каллас, если б ее не было, надо было бы придумать. У нас был персонаж, госпожа [Анналена] Бербок, она там на 360 градусов разворачивалась. Теперь каждый раз вылетает какой-то шедевр, устами как-то не хочется называть то, из чего проистекают вот эти гениальные мысли госпожи Каллас сказал Мирошник

По словам посла, европейские политики выдают желаемое за действительное и ни в коей мере не демонстрируют готовность вести переговоры.

Им переговоры нужны только для того, чтобы их сорвать. Для того, чтобы либо выторговать время, либо сорвать переговоры с участием американцев. Никаких других тенденций, никаких других пожеланий со стороны говорящих голов Евросоюза мы не наблюдаем в принципе прокомментировал дипломат

Ранее Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза начали переговоры о разработке 21-го пакета антироссийских санкций, который затронет сферу ВПК и морские суда.