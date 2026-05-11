Каллас: 21-й пакет санкций против РФ затронет сферу ВПК и морские суда

Москва11 мая Вести.Страны Евросоюза (ЕС) начали переговоры о разработке 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот сказала она

Каллас уточнила, что страны-участницы объединения приняли решение в дальнейшем принимать санкции "в рабочем режиме", то есть не пытаться согласовать большие пакеты, а на постоянной основе принимать любые меры, которые могут ограничить доходы РФ.

Ранее, 11 мая, Европейский союз внес в черный список по России 16 человек и семь организаций. Санкции были введены против Нахимовского военно-морского училища Минобороны России, а также нескольких российских детских центров. Среди организаций, внесенных в черный список, есть Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсе и прочие.