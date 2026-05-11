Евросоюз ввел санкции против 16 граждан и семи организаций России Евросоюз принял санкции против 16 физических лиц и семи организаций России

Москва11 мая Вести.Европейский союз (ЕС) занес в черный список по России 16 человек и семь организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС.

В материале агентства сказано, что всех обвиняют в размещении детей, эвакуированных из зоны боевых действий в начале спецоперации, что в Евросоюзе называют незаконной депортацией, а также в работе с данными детьми.

Согласно этой информации, санкции введены против Нахимовского военно-морского училища Минобороны России, Регионального отделения ДОСААФ в Севастополе, а также пяти российских детских центров. Среди организаций, внесенных в черный список, есть Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсе и прочие.

Агентство пишет, что физические лица, против которых введены санкции - это 16 педагогов и руководителей молодежных организаций, а также детских центров.

Из-за данных мер предусматривается запрет на въезд в Евросоюз. А в том случае, если у внесенных в черный список есть активы в банках ЕС, их заморозят.