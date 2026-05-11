Москва11 маяВести.В официальном журнале ЕС опубликовано постановление, согласно которому Нахимовское военно-морское училище и детский лагерь "Орленок" внесены в санкционный список Евросоюза.
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Нахимовское военно-морское ордена Почета училище министерства обороны Российской Федерацииследует из документа
Детский центр "Орленок" также включен в санкционный список.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) усиливают самодостаточность России.