Москва23 апр Вести.Новый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает запрет на обслуживание российских ледоколов и СПГ-танкеров, сообщил МИД Эстонии на официальном сайте.

Кроме того, ЕС наложил санкции на 46 судов, которые подозревает в связях с Россией, добавили эстонские дипломаты.

Запрещается оказание услуг российским ледоколам и танкерам для сжиженного природного газа (СПГ) говорится в заявлении

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта объявил о принятии 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

Финский политик Армандо Мема заявил, что новые санкции Евросоюза против РФ в первую очередь ударят по Украине, поскольку они затягивают украинский конфликт, а не приближают его разрешение.