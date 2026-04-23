ЕС начал работу над 21-м пакетом санкций против России МИД Эстонии: в Брюсселе прорабатывают 21-й пакет антироссийских санкций

Москва23 апр Вести.Евросоюз начал разработку 21-го пакета антироссийских санкций, заявил МИД Эстонии на официальном сайте со ссылкой на главу ведомства Маргуса Цахкну.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что Брюссель сосредоточится на усилении экономического давления на Россию, чтобы поддержать режим Владимира Зеленского на Украине.

Работа над следующим, 21-м пакетом санкций уже началась говорится в заявлении

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о принятии 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

МИД Эстонии уточнял, что он затронет российские ледоколы и СПГ-танкеры, а также суда, которые Брюссель подозревает в связях с РФ.

Также под рестрикции попали порты, финансовые учреждения и поставщики услуг в сфере криптоактивов, введены новые экспортные и импортные ограничения на товары. Всего в санкционные списки было добавлено 117 физических и юридических лиц.