Москва26 мая Вести.Евросоюз готовит новый, 21-й пакет антироссийских санкций, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мы уже готовим следующий пакет мер отметила фон дер Ляйен на пресс-конференции Вильнюсе, ее слова приводит "Интерфакс"

Она утверждает, что российская экономика "все больше" страдает от санкций, а их последствия "все больше" ощущают россияне в повседневной жизни.

Ранее издание Politico писало, что в новый пакет санкций могут включить РПЦ и патриарха Кирилла. Позднее телеканал Euronews со ссылкой на дипломатов опровергал эти данные. По его информации, 21-й пакет санкций в Брюсселе рассчитывают утвердить к встрече глав МИД стран ЕС 15 июня.