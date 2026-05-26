Москва26 маяВести.Евросоюз готовит новый, 21-й пакет антироссийских санкций, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мы уже готовим следующий пакет меротметила фон дер Ляйен на пресс-конференции Вильнюсе, ее слова приводит "Интерфакс"
Она утверждает, что российская экономика "все больше" страдает от санкций, а их последствия "все больше" ощущают россияне в повседневной жизни.
Ранее издание Politico писало, что в новый пакет санкций могут включить РПЦ и патриарха Кирилла. Позднее телеканал Euronews со ссылкой на дипломатов опровергал эти данные. По его информации, 21-й пакет санкций в Брюсселе рассчитывают утвердить к встрече глав МИД стран ЕС 15 июня.