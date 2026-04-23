Лидеры стран ЕС соберутся для утверждения 20-й пакета санкций против России Евросоюз намерен утвердить 20-й пакет санкций в отношении России

Москва23 апр Вести.Лидеры стран Евросоюза (ЕС) намерены собраться в четверг, 23 апреля, для окончательного утверждения 20-го пакета антироссийских санкций, который включает новые экспортно-импортные ограничения, а также меры в отношении отдельных физических лиц и организаций.

22 апреля постпреды государств ЕС предварительно согласовали этот пакет после того, как Венгрия, ранее блокировавшая его, сняла свои возражения. После этого была запущена техническая письменная процедура удаленного утверждения на министерском уровне.

Как сообщил РИА Новости европейский источник, процесс завершится во второй половине дня в четверг, после чего утвержденные меры будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.

Еврокомиссия представила предложение по 20-му пакету санкций в начале февраля, изначально планируя ввести его в действие к концу месяца.

Однако Венгрия заблокировала принятие из-за прекращения поставок нефти через украинский участок трубопровода "Дружба".

Изначально Еврокомиссия планировала существенно расширить санкции в отношении российского энергетического сектора, включая ограничения на морские перевозки нефти, запрет на обслуживание нефтяных танкеров и расширение мер против судов, перевозящих нефть.

Однако на фоне энергетического кризиса в странах ЕС, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке, появилась информация о возможном исключении из пакета некоторых нефтяных ограничений.

Помимо энергетики, новые меры предусматривает ограничения против отдельных банков, включая учреждения из третьих стран, и криптосервисов. Экспортные ограничения будут расширены на компоненты двойного назначения. Импортные ограничения затронут ряд металлов и химикатов.

Кроме того, планируется расширить списки персональных рестрикций, включая запрет на поездки в ЕС и заморозку активов на территории Евросоюза для отдельных физлиц и организаций.

В общей сложности ЕС ввел в действие 19 пакетов антироссийских санкций, под ограничения попали более двух человек и компаний.