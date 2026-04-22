ТАСС: ЕК убрала пункт о запрете на перевозку нефти РФ из 20-го пакета санкций

Москва22 апр Вести.Европейская комиссия исключила из 20-го пакета санкций в отношении России пункт о запрете на транспортировку российской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, ЕК уже внесла на рассмотрение послов 27 стран Европейского союза соответствующий документ.

Исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти (европейскими перевозчиками) и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование сказал он

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС решили возобновить процедуру утверждения 20-го пакета санкций против России.