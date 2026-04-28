Картайзер рассказал, почему ЕС не ввел запрет на услуги танкерам с нефтью из РФ

Картайзер: ЕС не запретил услуги танкерам с нефтью из РФ из-за риска конфликта Картайзер рассказал, почему ЕС не ввел запрет на услуги танкерам с нефтью из РФ

Москва28 апр Вести.Европейский союз (ЕС) отказался от введения запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкционных ограничений из-за риска конфликта с партнерами и глобальной ситуации. Таким мнением поделился евродепутат Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что международная обстановка усложнила ситуацию с поставками стратегически важных товаров.

Европейская экономика с трудом переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять ситуацию … меры могут затронуть суда под флагом ключевых международных партнеров, и важно не создавать двусторонних проблем с этими государствами сообщил парламентарий

Между тем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу при работе над 21-м пакетом антироссийских санкций следует пересмотреть ограничения и отказаться от так называемых красных линий.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что новый пакет санкционных ограничений окажется неэффективным, как и все предыдущие.