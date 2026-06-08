Каллас: корабли ЕС могут задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью РФ

Военным кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземном море Каллас: корабли ЕС могут задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью РФ

Москва8 июн Вести.Страны Евросоюза (ЕС) предоставили своим военным кораблям право задерживать в Средиземном море танкеры, которые, предположительно, загружены российской нефтью. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на неформальной встрече министров обороны стран ЕС.

По словам Каллас, корабли Евросоюза будут задерживать иностранные танкеры в рамках операции IRINI.

Мы также будем обсуждать "теневой флот". Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны сказала Каллас журналистам

Политик также отметила, что главной задачей операции будет "ограничение возможностей России по финансированию" армии.

Операция IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году, ее целью было инспектирование торговых судов для предотвращения незаконных поставок оружия в Ливию.