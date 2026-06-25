Макрон сообщил о задержании танкера Deliver у берегов Сицилии

Макрон заявил, что ВМС Франции задержали якобы следовавший из РФ танкер Макрон сообщил о задержании танкера Deliver у берегов Сицилии

Москва25 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании французскими ВМС в Средиземном море танкера, якобы связанного, по версии Парижа, с Россией.

Задержание танкера Deliver, по заявлению Макрона, стало новой акцией европейцев против так называемого "теневого флота".

Национальный флот во вторник захватил танкер Deliver, когда тот проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права написал Макрон в соцсети X

По данным Marine Traffic, судно Deliver под флагом Камеруна следовало из Приморска в Сингапур.

14 июня в Ла-Манше морская пехота Великобритании захватила нефтяной танкер Smyrtos, подозревая судно связях с РФ. Позже газета The Telegraph со ссылкой на неназванных официальных лиц написала, что власти Британии рассматривают возможность продажи почти 100 тыс. тонн нефти, конфискованной с танкера.