Танкер Smyrtos под флагом Камеруна задержан у берегов Англии Захват танкера Smyrtos британской авиагруппой в Ла-Манше занял более 6 часов

Москва14 июн Вести.Власти Великобритании потратили более 6 часов на захват в Ла-Манше танкера Smyrtos, следующего под флагом Камеруна. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

По данным ведомства, в операции принимали участие подразделения морской пехоты, сотрудники правоохранительных органов и представители агентства по борьбе с преступностью. После задержания судно было направлено на якорную стоянку у южного побережья Англии.

Премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что речь идет о перевозимой на борту нефти танкером "теневого флота" и именно он распорядился его захватить.

Согласно данным сервиса отслеживания судов VesselFinder, последним портом захода танкера была Усть-Луга в Ленинградской области.

По мнению помощника президента РФ, главы Морской коллегии Николая Патрушева, страны ЕС изобрели понятие "теневой флот", чтобы разбойничать на морских коммуникациях. Он указал, что для затруднения международных морских перевозок российских грузов западники усилили борьбу с торговым флотом, действующим в интересах РФ.