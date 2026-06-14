Стармер заявил о задержании якобы связанного с Россией нефтяного танкера

Британия задержала нефтяной танкер при попытке пересечь Ла-Манш Стармер заявил о задержании якобы связанного с Россией нефтяного танкера

Москва14 июн Вести.Вооруженные силы Великобритании задержали нефтяной танкер Smyrtos, якобы связанный с Россией, при попытке пройти через Ла-Манш. Об этом на своей странице в соцсети X написал премьер-министр страны Кир Стармер.

В первые часы этого утра я поручил нашим вооруженным силам перехватить нефтяной танкер "теневого флота", пытавшийся пройти через Ла-Манш написал он

Стармер отметил, что судно останется под контролем властей, пока продолжается расследование.

По мнению помощника президента РФ, главы Морской коллегии Николая Патрушева, страны ЕС изобрели понятие "теневой флот", чтобы разбойничать на морских коммуникациях. Он указал, что для затруднения международных морских перевозок российских грузов западники усилили борьбу с торговым флотом, действующим в интересах РФ.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, причисление судов к "теневому флоту" нарушает международное право. Нарушается конвенция ООН по морскому праву, которая была принята в 1982 году.