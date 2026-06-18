Москва18 июн Вести.Великобритания опасается ответных действий России из-за задержания танкера Smyrtos. Об этом сообщает со ссылкой на источники издание The Guardian.

Журналисты отмечают, что официального предупреждения британским морякам и судовладельцам пока не поступало. Однако палата судоходства Великобритании рекомендует повысить бдительность.

Захват Smyrtos готовился долгое время. Они прошли через все риски, и ожидается, что Россия попытается ответить. Если они это сделают, это может иметь глобальные последствия. Вероятно, они не будут спешить и выберут подходящий момент сообщил источник издания

Нефтяной танкер Smyrtos, который британцы подозревают в связях с Россией, был захвачен морской пехотой Великобритании 14 июня во время прохода через Ла-Манш.