Посол заявил, что у РФ есть болезненный ответ Британии в случае захвата танкеров Келин: РФ принимает меры, чтобы предотвратить захват судов

Москва3 июл Вести.Москва обладает вариантами ответа Лондону в случае продолжения практики захвата российских нефтяных танкеров, которые будут достаточно болезнены для британских интересов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Мы принимаем меры, об этом знают, меры довольно серьезного характера, чтобы предотвратить дальнейшие такого рода акции. И хочу сказать, что нам есть чем ответить, есть чем ответить достаточно болезненно для британских интересов, если эта практика будет продолжаться сообщил дипломат

Также Келин указал на опасное развитие событий, которое может привести к дальнейшей эскалации, а именно намерение Киева убедить Британию и Евросоюз считать российские танкеры легитимными целями для ударов.

Здесь еще есть одно опасное развитие, оно состоит в том, что сейчас Киев посылает письма о том, чтобы считать наши танкеры, которые работают в наших интересах, законными целями для ударов. Надо посмотреть, какова будет дальше здесь реакция, получит ли она поддержку в Лондоне, в Евросоюзе. Это еще более опасная ветвь, которая ведет к эскалации рассказал он

Ранее сообщалось, что Британия намерена продать 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos. Судно шло под флагом Камеруна и было задержано в июне при прохождении Ла-Манша, а нефть была конфискована британскими властями.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия применит ответные меры юридического характера в случае, если британские власти захотят продать нефть с задержанного ранее в Ла-Манше танкера.