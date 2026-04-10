Москва10 апр Вести.Боевое сопровождение приписанных России нефтяных танкеров через Ла-Манш является обещанным сюрпризом для Лондона. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью информационной службе "Вести".

То, что прошло сопровождение боевое, это здорово действительно. Мы обещали этот сюрприз британцам, и вот он состоялся отметил дипломат

Ранее российский фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел два нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. В Кремле объяснили, что прибегли к сопровождению судов, чтобы защитить их от международного пиратства.