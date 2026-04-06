Посол Келин: РФ может ответить асимметричными мерами на угрозы из Британии

Москва6 апр Вести.Москва может применить ассиметричные меры, чтобы обеспечить судоходство в Ла-Манше на фоне угроз британских властей. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Ранее британское правительство заявило, что военные королевства смогут подниматься на борт судов, которые находятся под санкциями и проходят транзитом через британские территориальные воды. Помимо этого, в Лондоне пообещали перекрыть для судов под санкциями британские воды, включая Ла-Манш. Меры направлены против так называемого теневого флота.

По словам Келина, которые приводит РИА Новости, РФ в ответ может задействовать все имеющиеся инструменты.

Мы можем использовать все имеющиеся правовые, политические и иные инструменты (в т.ч. асимметричные и не обязательно вблизи британских территориальных вод), для защиты наших интересов, а также обеспечения свободы судоходства сказал посол

Ранее Келин заявил, что Россия не оставит без ответа попытки Великобритании захватить суда, связанные с РФ, меры уже прорабатываются.