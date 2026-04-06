Посол РФ Келин: цена за абордаж судов может оказаться для Британии очень высокой

Москва6 апр Вести.Лондон столкнется с серьезными последствиями за возможные попытки захвата судов, связанных с Россией, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В марте правительство королевства анонсировало новые меры безопасности, в соответствии с которыми военные страны будут вправе подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и проходящих через территориальные воды Великобритании. Кроме того, Лондон планирует ужесточить ограничения, закрыв для таких судов доступ в свою акваторию, включая Ла-Манш.

Хватит ли у Лондона сил и безрассудства, чтобы пойти на это? Наверное, да. Расслабляться и думать, что британцы ничего не могут без США, было бы неправильно. Вопрос в цене, которую Лондону придется заплатить за попытку. Она может оказаться очень высокой заявил Келин в интервью РИА Новости

Ранее дипломат отметил, что решение британцев разрешить США использовать свои военные базы для ударов по территории Ирана де-факто делает королевство участником ближневосточного конфликта.