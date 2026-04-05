Москва5 апр Вести.Москва не оставит без ответа попытки Лондона захватить суда, которые связаны с Россией, меры уже прорабатываются, для Британии они будут сюрпризом, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

В марте правительство Британии объявило о новых полномочиях военных и правоохранителей: теперь они смогут подниматься на борь и досматривать суда, находящиеся под санкциями и пересекающие территориальные воды страны. Мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы перевозящий российские энергоресурсы.

Лондон также намерен перекрыть доступ к своим водам, в том числе проливу Ла-Манш, судам, попавшим под ограничения.

Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом отметил Келин, комментируя решение британских властей

В интервью РИА Новости посол призвал Лондон тщательно оценить последствия такого шага, в том числе вопрос обращения с судами и грузами, захваченными незаконным путем. Он подчеркнул, что за подобными действиями неизбежно последуют судебные иски от судовладельцев и значительные сопутствующие издержки.

Ранее он заявил, что подобные намерения являются глубоко враждебным шагом, назвав их неприемлемыми и недопустимыми.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что Брюссель одобряет практику захвата странами ЕС иностранных судов, перевозящих российскую нефть, и считает подобные действия наиболее эффективными в контексте давления на Россию.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в конце марта сообщил, что безопасность кораблей, которые перевозят грузы в интересах России, обеспечивает Военно-морской флот (ВМФ) России. Он добавил, что власти РФ рассматривают возможность размещения на этих кораблях специальных средств защиты.