Москва5 апрВести.Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что решение Лондона разрешить США использовать британские военные базы для ударов по Ирану фактически делает страну участником конфликта.
Он уточнил в беседе с РИА Новости, что британские власти пытаются представить свою роль как ограниченную и "оборонительную", однако реальные действия свидетельствуют об обратном.
Разрешение американцам использовать свои базы для бомбардировок Ирана, направление в регион военной авиации – прямое участие, как бы [премьер-министр Великобритании] Кир Стармер ни пытался представить дело иначе. Думаю, иранское руководство для себя это отметилосказал Келин
По его словам, Британия поставила перед собой задачу натравить на Иран как можно больше стран.
В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон предоставил согласие на использование Соединенными Штатами британских военных баз для нанесения ударов по складам ракет в Иране. При этом таблоид Daily Mail (DM) обратил внимание, что Стармер не смог внятно обосновать это решение.
В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания займет второе место по степени ущерба от энергетического кризиса на фоне конфликта на Ближнем Востоке из-за всевозможных экономических ошибок Кира Стармера.