Посол Келин обвинил Лондон в прямом участии в конфликте с Ираном

Москва5 апр Вести.Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что решение Лондона разрешить США использовать британские военные базы для ударов по Ирану фактически делает страну участником конфликта.

Он уточнил в беседе с РИА Новости, что британские власти пытаются представить свою роль как ограниченную и "оборонительную", однако реальные действия свидетельствуют об обратном.

Разрешение американцам использовать свои базы для бомбардировок Ирана, направление в регион военной авиации – прямое участие, как бы [премьер-министр Великобритании] Кир Стармер ни пытался представить дело иначе. Думаю, иранское руководство для себя это отметило сказал Келин

По его словам, Британия поставила перед собой задачу натравить на Иран как можно больше стран.

В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон предоставил согласие на использование Соединенными Штатами британских военных баз для нанесения ударов по складам ракет в Иране. При этом таблоид Daily Mail (DM) обратил внимание, что Стармер не смог внятно обосновать это решение.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания займет второе место по степени ущерба от энергетического кризиса на фоне конфликта на Ближнем Востоке из-за всевозможных экономических ошибок Кира Стармера.