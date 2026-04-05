Москва5 апр Вести.Великобритания займет второе место по степени ущерба от энергетического кризиса на фоне конфликта на Ближнем Востоке из-за всевозможных экономических ошибок премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом в соцсети X сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он отреагировал на публикацию, в которой сообщается, что Великобритания заняла второе место в Европе по степени ущерба от энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном. Как отмечается в тексте, сейчас Британия испытывает нехватку дизельного топлива.

Он также посоветовал Стармеру воспользоваться подходом Джорджа Костанзы, согласно которому объекту следует делать все с точностью до наоборот по сравнению с его привычными инстинктами, если все действия приводят к ошибкам.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер оказался под давлением из-за экономических последствий кризиса на Ближнем Востоке.

До этого Дмитриев рассказал, что Стармер может уйти с поста из-за неизбежной революции, спровоцированной его ошибками.