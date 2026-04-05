Дмитриев сравнил происходящее в мире с началом пандемии COVID-19

Дмитриев призвал ЕС и Британию готовиться к серьезным кризисам

Москва5 апр Вести.Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает нынешнюю ситуацию похожей на начало пандемии коронавируса и рекомендовал готовиться к масштабному кризису.

Тщательно готовьтесь к самым серьезным энергетическим, сельскохозяйственным и экономическим кризисам, поддерживайте политиков, ориентированных на честные решения; покупайте российские энергоносители обратился он к ним в публикации в социальной сети X

Свой совет он связал с тем, что "большинство бюрократов" Евросоюза и Великобритании "по-прежнему невежественны, не признают ошибок и недооценивают предстоящий шок".

В конце марта Дмитриев предупреждал, что для мира на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке наступает самый мощный кризис с ценой на топливо.