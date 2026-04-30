Дмитриев: ошибки Стармера в энергетике привели к пустым полкам в Британии

Дмитриев рассказал британцам, кого им "благодарить" за пустые полки в магазинах Дмитриев: ошибки Стармера в энергетике привели к пустым полкам в Британии

Москва30 апр Вести.Допущенные премьер-министром Великобритании Киром Стармером просчеты при планировании энергетической политики стали одной из предпосылок продовольственного кризиса в королевстве.

Такое мнение высказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Издание The Independent предупреждает о пустых полках супермаркетов в Великобритании — как раз в то время, когда как по расписанию надвигается энергокризис … Ошибочные решения Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкам написал Дмитриев на странице в соцсети Х

Ранее глава РФПИ не исключил возникновения масштабного энергетического кризиса в Британии и по всей Европе уже в мае.

По мнению Дмитриева, "глупые идеологические решения", связанные со сферой энергетики, предвещают европейским странам чрезвычайно трудные времена.