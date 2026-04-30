Москва30 апрВести.Допущенные премьер-министром Великобритании Киром Стармером просчеты при планировании энергетической политики стали одной из предпосылок продовольственного кризиса в королевстве.
Такое мнение высказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Издание The Independent предупреждает о пустых полках супермаркетов в Великобритании — как раз в то время, когда как по расписанию надвигается энергокризис … Ошибочные решения Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкамнаписал Дмитриев на странице в соцсети Х
Ранее глава РФПИ не исключил возникновения масштабного энергетического кризиса в Британии и по всей Европе уже в мае.
По мнению Дмитриева, "глупые идеологические решения", связанные со сферой энергетики, предвещают европейским странам чрезвычайно трудные времена.