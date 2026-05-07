Дмитриев: даже хантавирус не спасет карьеру Стармера после провала на выборах

"Даже хантавирус не спасет": Дмитриев высказался о карьере Стармера Дмитриев: даже хантавирус не спасет карьеру Стармера после провала на выборах

Москва7 мая Вести.Премьер Британии Кир Стармер не сможет спасти свою политическую карьеру, даже если попытается использовать проблему хантавируса во внутренней повестке. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что Лейбористская партия Британии, к которой принадлежит Стармер, по прогнозам, должна потерять более 1850 мандатов на местных выборах 7 мая.

С катастрофическими, историческими потерями лейбористов… карьере Стармера придет конец. Даже хантавирус его не спасет написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что власти Евросоюза могут попытаться использовать хантавирус для оправдания энергетических локдаунов, которые он предрек Европе.