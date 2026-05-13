Дмитриев пошутил о "вкладе" Стармера в "объединение" человечества и инопланетян Дмитриев: отставки Стармера одинаково ждут жители Земли и инопланетяне

Москва13 мая Вести.Потенциальную отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера ожидают не только миллиарды людей на Земле, но даже инопланетяне, пошутил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Такое мнение глава фонда, который также является спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, выразил на странице в соцсети Х.

Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех ждущих вашей отставки​​​. Объединены Киром" написал Дмитриев

Ранее газета The Guardian сообщила об отставке троих членов британского правительства, недовольных политикой Стармера.

После неудачи лейбористов на местных выборах более 80 депутатов парламента от Лейбористской партии призвали премьера уйти в отставку. Комментируя предварительные итоги голосования, он назвал их "жесткими".

Однако Стармер заявил, что не намерен покидать пост, и призвал критиков официально оспорить его кандидатуру, если им удастся набрать достаточное количество голосов в поддержку такой инициативы.

По результатам выборов, проходивших в 136 регионах Англии, лейбористы потеряли примерно 1,2 тысячи из более чем 2,2 тысячи мест в муниципальных советах.

Ряд экспертов называют победителем партию Reform UK, кандидаты от которой получили около 1,4 тысячи мандатов.