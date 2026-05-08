Москва8 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя предварительные итоги местных выборов в Англии, а также выборов в парламенты Шотландии и Уэльса, назвал их "жесткими". Его слова передает The Guardian.

Согласно предварительным данным, главным бенефициаром голосования стала правая популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, получившая более 300 мест в советах графств Англии. Лейбористы потеряли 247 мест, консерваторы – 127.

Агентство Reuters отмечает, что на этом фоне от Стармера могут потребовать уйти в отставку, особенно если партия покажет плохие результаты в Шотландии и потеряет власть в Уэльсе.

Стармер отметил, что Лейбористская партия потеряла "блестящих представителей", которые много сделали для своих сообществ.

Это больно, и это должно быть больно, и я беру на себя ответственность. Когда избиратели посылают нам такой сигнал, мы должны задуматься и отреагировать сказал он

Стармер был избран премьером в 2024 году. Предполагалось, что он обеспечит стабильность после периода политического хаоса, однако его время у власти ознаменовалось резкими поворотами, включая частую смену советников и назначение посла в США, который был уволен спустя девять месяцев из-за связей с Джеффри Эпштейном.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что политическая карьера Стармера подходит к концу из-за катастрофических потерь лейбористов.