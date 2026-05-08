Москва8 мая Вести.Уровень поддержки Лейбористской партии Великобритании значительно снизился из-за невыполненных обещаний премьер-министра Кира Стармера. Об этом директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил в интервью ИС "Вести".

Кир Стармер пришел к власти в Британии под флагом значительных перемен, предлагая реформы почти во всех сферах жизни страны, однако за два года предвыборные обещания практически не были реализованы, подчеркнул эксперт.

Он предложил реформы практически во всех сферах жизни Британии и в том числе в миграционной политике. И британцы, конечно, которые устали после вот этих шараханий консервативного правительства из стороны в сторону, они предпочли смену правительства… Но прошло два года, и … выяснилось, что никаких улучшений они не почувствовали, во всяком случае, не заметили. Более того, в сфере экономики, в сфере социальной политики даже какие-то были ухудшения, не говоря уже про миграционную политику, здесь было очень много обещано, но очень мало сделано объяснил Топорнин

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал предварительные итоги местных выборов в Англии, а также в парламенты Шотландии и Уэльса, как "жесткие" и признал, что его лейбористская партия столкнулась с серьезным вызовом. Главным бенефициаром голосования стала правая популистская партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Согласно предварительным данным, она получила почти 400 мест в советах графств Англии.