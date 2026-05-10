Партия Стармера потеряла половину мест в муниципальных советах Великобритании

Москва10 мая Вести.В Великобритании завершился подсчет голосов на выборах в муниципальные советы. Правящая партия лейбористов, возглавляемая премьер-министром Киром Стармером, лишилась половины своих мест. Данные публикует газета Times.

Выборы проходили в 136 регионах Великобритании. Ранее лейбористы занимали 2200 мест в муниципальных советах. После голосования количество кресел сократилось почти на 1200. Основным лидером по числу голосов стала партия Reform UK – она набрала 1400 мест.

Правящая партия все еще имеет большинство в 28 муниципальных советах, но она утратила контроль в 36 регионах.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что такие результаты местных выборов позволяют допустить, что отставка Стармера с поста премьера состоится уже на следующей неделе.