Стармер не намерен уходить в отставку, несмотря на неудачу лейбористов

Москва8 мая Вести.Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что не намерен уходить в отставку, а будет работать на своем посту, несмотря на неудачные для Лейбористской партии муниципальные выборы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Он добавил, что планирует оставаться премьером до истечения его пятилетнего срока.

Нет. Я не собираюсь уходить. Трудные дни, подобные сегодняшнему, не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал ответил Стармер

Между тем лидер партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж назвал результаты "поистине историческим сдвигом в британской политике".

В результате подсчета партия "Реформировать Соединенное Королевство" получает на выборах 390 мест в муниципальных советах. Лейбористы и Консервативная партия – по 253 места.

Таким образом, лейбористы потеряли контроль над девятью муниципальными советами Англии, где они лишились более 250 мест.

Ранее о том, что Стармер не сможет спасти свою политическую карьеру, даже если попытается использовать проблему хантавируса во внутренней повестке, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.