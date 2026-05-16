FT: ситуация с возможной отставкой Стармера может парализовать власть в Британии

FT: борьба за отставку Стармера угрожает работе британских чиновников FT: ситуация с возможной отставкой Стармера может парализовать власть в Британии

Москва16 мая Вести.Британские власти выражают обеспокоенность тем, что внутренние конфликты в правящей в королевстве Лейбористской партии могут привести к сбоям в работе государственных органов, пишет газета Financial Times (FT).

Ранее почти 100 парламентариев потребовали отставки премьер-министра Кира Стармера после неудачного для его однопартийцев исхода местных выборов. В знак протеста свои посты уже покинули несколько чиновников.

Министры и высокопоставленные госслужащие предупредили, что часть функций правительства Великобритании находится под угрозой паралича на фоне растущей вероятности борьбы за лидерство говорится в статье говорится в статье

Согласно источникам, из-за возможного сбоя в работе правительства могут быть заморожены важнейшие инициативы, включая наметившееся сближение королевства с Евросоюзом и публикацию проекта оборонных инвестиций, обнародование которой затянулось уже на несколько месяцев.

Повседневная работа правительства остановится на месяцы, и мы окажемся в подвешенном состоянии заявил газете один из анонимных членов кабинета министров

В канцелярии премьера разрабатывают рекомендации для чиновников на случай начала официальной процедуры смены главы исполнительной власти.

Местные выборы в Великобритании прошли 14 мая в 136 округах Англии. По итогам голосования лейбористы потеряли почти 1,2 тысячи из более чем 2,2 тысячи мест в муниципальных советах. Ряд экспертов назвали победителем партию Reform UK, кандидаты от которой получили около 1,4 тысячи мандатов.

По мнению президента США Дональда Трампа, британский премьер оказался "в беде" из-за своей политики в сфере энергетики и миграции.

Стармер призвал членов своего кабинета не начинать процедуру переназначения главы правительства и "не ввергать партию в хаос".

Газета The Telegraph узнала, что в случае добровольной отставки Стармера пост премьера может перейти к мэру графства Большой Манчестер Энди Бернэму.