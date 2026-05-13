Стармер призвал соратников не ввергать правительство "в хаос" его отставкой Sky News: Стармер призвал соратников не ввергать правительство "в хаос"

Москва13 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал членов своего правительства не начинать процедуру переназначения премьера и "не ввергать нас в хаос". Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на собственные источники.

По данным телеканала, Стармер провел встречу с министрами в своем парламентском кабинете.

12 мая The Guardian сообщала, что три члена британского правительства подали в отставку в знак протеста против Стармера, который отказался покинуть пост премьер-министра Великобритании. По данным газеты, в отставку подали замминистра внутренних дел Джесс Филлипс, замминистра жилищного строительства, сообществ и местных органов власти Великобритании Миатта Фанбулле, а также министр по делам жертв и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.

Журналист Александр Хабаров ранее заявлял ИС "Вести", что в Лейбористской партии Стармера, которая потеряла значительную часть поддержки граждан на выборах в муниципальные советы, начался хаос.