"Покидают корабль Стармера": Дмитриев о "бедствии" в парламенте Британии Дмитриев: Стармер намерен уйти в отставку последним, как капитан корабля

Москва13 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будто капитан тонущего судна, планирует уйти в отставку последним, когда все министры уже покинут свои посты, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию в соцсети Х о том, что член британского парламента, министр здравоохранения Зубир Ахмед подал в отставку. Помимо него, сложить полномочия решили еще три министра.

Дмитриев в своем посте отметил, что так как сразу четыре британских министра "покидают корабль Стармера", это наводит на мысль о плане Стармера.

Он хочет уйти в отставку как настоящий капитан – когда все министры уже уйдут и вокруг никого не останется. Только он, страдающая Британия и ее более светлое будущее без Стармера написал глава РФПИ

Тем временем число депутатов Палаты общин (нижней палаты парламента Великобритании) от правящей Лейбористской партии, требующих отставки премьер-министра, уже превысило 80 человек.

Катализатором недовольства чиновников стал провал лейбористов на прошедших региональных выборах в Соединенном Королевстве, в результате которых те лишились больше половины мест в муниципальных советах.

12 мая газета The Times написала, что ряд высокопоставленных британских чиновников, в том числе глава МВД страны Шабана Махмуд, попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его ухода с премьерского кресла.