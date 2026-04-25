Дмитриев: власть ускользает от Стармера, его вскоре вынудят уйти

Дмитриев заявил о потере власти Стармера в Великобритании Дмитриев: власть ускользает от Стармера, его вскоре вынудят уйти

Москва25 апр Вести.Неправильные решения привели к тому, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер теряет власть в стране. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Введение Стармером неконтролируемой миграции разрушает западную цивилизацию, заметил он.

Его скоро вынудят уйти, он в синяках и чует беду написал Дмитриев в соцсети X

Глава РФПИ добавил, что британский премьер принимает целый ряд неверных политических решений, включая разжигание войны на Украине.

Ранее Дмитриев заявил, что Стармер может подать в отставку в мае, если Лейбористская партия проиграет на предстоящих местных выборах 7 мая 2026 года.