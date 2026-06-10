Дмитриев раскритиковал политику Стармера на фоне протестов в северной Ирландии

Дмитриев о протестах в Белфасте: политика Стармера подпитывает конфликты Дмитриев раскритиковал политику Стармера на фоне протестов в северной Ирландии

Москва10 июн Вести.Политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера способствует внутренним конфликтам в Соединенном Королевстве, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

С таким утверждением он выступил в соцсети Х после сообщений о масштабных антимигрантских протестах, вспыхнувших в Белфасте (Северная Ирландия).

Политика Стармера подпитывает конфликты написал Дмитриев, комментируя публикацию о протестных акциях

Вместе с этим он задался вопросом, почему Стармер откладывает свой уход с поста премьера, если вся его политика приводит к "эпическому взрыву ненависти и разочарования".

Как подчеркнул Дмитриев, восстановление Великобритании возможно только после того, как Стармер уйдет в отставку.

Глава РФПИ также назвал происходящее в регионе "антиобезглавливающей революцией".

В мае Дмитриев обвинил Стармера в попытке заблокировать крупный митинг британских националистов, собравший сотни тысяч участников в центре Лондона.