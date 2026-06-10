Москва10 июнВести.Политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера способствует внутренним конфликтам в Соединенном Королевстве, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
С таким утверждением он выступил в соцсети Х после сообщений о масштабных антимигрантских протестах, вспыхнувших в Белфасте (Северная Ирландия).
Политика Стармера подпитывает конфликтынаписал Дмитриев, комментируя публикацию о протестных акциях
Вместе с этим он задался вопросом, почему Стармер откладывает свой уход с поста премьера, если вся его политика приводит к "эпическому взрыву ненависти и разочарования".
Как подчеркнул Дмитриев, восстановление Великобритании возможно только после того, как Стармер уйдет в отставку.
Глава РФПИ также назвал происходящее в регионе "антиобезглавливающей революцией".
В мае Дмитриев обвинил Стармера в попытке заблокировать крупный митинг британских националистов, собравший сотни тысяч участников в центре Лондона.