В Лондоне начался массовый марш британских националистов

Москва16 мая Вести.В центре Лондона стартовала масштабная акция британских националистов, собравшая сотни тысяч участников. Как передает РИА Новости, протестующие начали собираться у Рассел-сквер еще до полудня, заполнив улицу Кингсвей и соседние переулки.

Участники шествия несут национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия, флаги Соединенного Королевства "Юнион Джеки", а также символику Шотландии, Уэльса и Ирландии. Демонстранты выступают против политики премьер-министра Кира Стармера, критикуя миграционный курс правительства и ограничения свободы слова.

Организатором марша выступил правый антиисламский активист Томми Робинсон. Накануне он пообещал устроить в столице "самое большое море патриотов на планете" и призвал сторонников не поддаваться давлению со стороны властей.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пожелал "британским патриотам" успешного проведения акции.