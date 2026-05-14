Журналисты собрались у Даунинг-стрит на фоне требований отставки Стармера

Москва14 мая Вести.Огромное количество журналистов собрались у Даунинг-стрит в Лондоне на фоне требований об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее стало известно, что с поста ушел министр здравоохранения страны Уэс Стритинг на фоне утраты доверия премьер-министру. Ряд других членов британского кабмина 14 мая, как сообщают СМИ, намерены встретиться со Стармерорм и попросить его уйти в отставку.

На фоне этих сообщений в зоне ожидания для представителей прессы, собрались свыше сотни репортеров из британских и международных СМИ.