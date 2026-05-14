Глава Минздрава Британии Стритинг ушел в отставку из-за недоверия к Стармеру

Москва14 мая Вести.Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что ушел в отставку из-за недоверия к премьер-министру страны Киру Стармеру. Об этом он сообщил в соцсети X.

Об этом он сообщил в письме, которые направил на имя премьера Стармера.

Как вы знаете из нашего разговора ранее на этой неделе, утратив доверие к вашему руководству, я пришел к выводу, что было бы бесчестно и против принципов поступить иначе написал он

Стритинг подчеркнул, что уверен в том, что британский премьер "не поведет Лейбористскую партию на следующие всеобщие выборы", хотя последний последовательно утверждает обратное.

В политических кругах Британии 43-летнего Стритинга называют наиболее сильным оппонентом Стармером и теперь, благодаря отставке, у него появляется шанс это доказать. У экс-министра есть необходимое количество голосов - по крайней мере 81 член парламента готовы проголосовать за его назначение премьером.

Как пишет газета Telegrath со ссылкой на сторонников покинувшего пост Стритинга, британские министры сегодня встретятся со Стармером и попросят его подать в отставку. Сам он уходить не собирается - как сообщает телеканал Sky News, Стармер призвал членов своего правительства не начинать процедуру переназначения премьера и "не ввергать нас в хаос".