Москва12 мая Вести.В Лейбористской партии британского премьера Кира Стармера, которая потеряла значительную часть поддержки граждан на выборах в муниципальные советы, начался хаос. Об этом ИС "Вести" заявил журналист Александр Хабаров.

Кир Стармер пытается защититься, потому что со всех сторон раздаются голоса с требованием уйти в отставку. Стармер отчаянно сопротивляется внутри Лейбористской партии, в верхушке партии начался настоящий хаос, часть министров пишут заявление об уходе, требуя, чтобы ушел и премьер-министр страны, часть все-таки поддерживает еще до сих пор Стармера. Не совсем понятно, когда будет запущен механизм избрания нового лидера. Ситуация очень запутанная, непонятно, каким образом из нее будут выходить правящие лейбористы, но вердикт, который вынесли избиратели на прошедших местных выборах, однозначен: они не поддерживают правящую Лейбористскую партию, да и вообще основные партии, которые управляли Британией на протяжении последних ста лет сказал он

По его словам, британские избиратели на последних выборах оказали значительную поддержку партии зеленых, а также партии реформ (Reform UK) Найджела Фараджа.

Политика Британии на глазах меняется. По крайней мере, часть политического ландшафта заметно изменилась за последние дни констатировал Хабаров

Во вторник, 12 мая, три члена британского правительства подали в отставку в знак протеста против премьер-министра страны Кира Стармера, который отказался покинуть свой пост.